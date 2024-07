Polonia e aborto | Varsavia in piazza per i diritti delle donne

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) In, migliaia di manifestanti si riuniscono per difendere il diritto all’è stata teatro di una massiccia manifestazione a favore del diritto all’. Oggi, centinaia di manifestanti si sono radunati per chiedere una legislazione adeguata e che rispetti il dirittoa disporre del proprio corpo. La protesta è avvenuta in risposta alla recente bocciatura parlamentare di un disegno di legge che mirava a modificare la restrittiva normativa sull’del paese. Una lotta per ifondamentali: Laha unaleggi sull’più severe d’Europa. Attualmente, l’è consentito solo in casi di stupro, incesto, o quando la vita o la salute della madre è in grave pericolo.