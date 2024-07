Pistoiese formato 3-5-2 Le opzioni di Giacomarro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ancora un po’ di riposo e poi latornerà finalmente a sudare sul campo. L’inizio della preparazione è fissato per lunedì 29, quando la squadra si ritroverà a Castelmartini agli ordini del tecnicoper il primo giorno di ritiro. Tanti calciatori sono comunque già al lavoro per affinare la condizione atletica in modo individuale. Al momento la rosa dellaconta 22 elementi, ma è piuttosto probabile che il numero venga ampliato nei prossimi giorni con qualche altra unità tra giovani e giocatori in prova. E allora, facendo tutte le premesse del caso e specificando che si tratta solamente di una prima bozza di formazione, proviamo ad ipotizzare l’undici tipo con cui potrebbero schierarsi gli arancioni. Al netto, come detto poco fa, di eventuali nuovi acquisti o di calciatori che potrebbero lasciare la squadra nel corso della preparazione.