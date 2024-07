Osimhen-PSG | Trattativa Ferma La Richiesta dei Francesi non Piace agli Azzurri

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Lapertra Napoli e PSG è in stallo. Il club partenopeo respinge l’offerta francese. Tutti i dettdella situazione.-PSG:bloccata Latra Napoli e Paris Saint-Germain per Victorè entrata in una fase di stallo. Il club partenopeo non è soddisfatto dell’offerta presentata dalla squadra francese per l’attaccante nigeriano. Il Corriere dello Sport riporta i dettdella situazione: “Latra il Napoli e il Paris Saint-Germain è finita in freezer. Già da un paio di giorni: non c’è ancora l’intesa. Sul prezzo e sui valori: il Psg non ha intenzione di andare oltre i 90 milioni finiti dentro il precedente pacchetto con l’incedibile Kvara; e il Napoli, forte della clausola rescissoria da 130 milioni inserita nel contratto di, non vuole rinunciare a un affare a tre zeri.