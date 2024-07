Orrore a Roma bimba di 8 anni violentata dal vicino | Attirata in casa con dei dolci

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 –di 8daldicon la scusa di offrirle dei: per questo i carabinieri della StazioneTor Bella Monaca, coordinati dalla Procura presso il Tribunale di, hanno dato esecuzione a un fermo nei confronti di un 40enne del Marocco, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata poiché commessa nei confronti di una minorenne. Le indagini sono iniziate subito dopo la denuncia presentata ai carabinieri di Tor Bella Monaca dai genitori di una bambina di 8, che aveva confidato strani comportamenti da parte deldie di vivere in uno stato costante di ansia. L’indagato, undi, si era guadagnato nel tempo la fiducia della piccola offrendole in diverse occasioni deiumi.