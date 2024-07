Ok al restyling delle cacciatorpediniere ' Caio Duilio' e ‘Andrea Doria' Novità per la cyberwar

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 luglio 2024 - Ok all’ammodernamentounitàgemelle 'Andrea' e '' della Marina Militare. Le due imarcazioni militari italiane si dovranno mettere alla pari con unità e sistemi in dotazione alle altre forze armate nazionali, Nato ed europei. A dare il via libera ai lavori è stata la commissione Difesa della Camera. Il presidente della Commissione, Nino Minardo (Lega), ha spiegato: "Il programma approvato costituisce di fatto la prosecuzione di un programma già autorizzato nel 2023 condotto in cooperazione con la Francia”.