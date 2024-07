Nessun infortunio muscolare ora la maledizione dei virus | cosa dice la storia dei guai fisici di Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024)non partirà per Parigi a causa di una tonsillite. Dopo il malore a Wimbledon contro Daniil Medvedev, un altrotoglie al numero 1 al mondo il sogno di lottare per una medaglia alle Olimpiadi. È il terzo stop di un 2024 che gli ha regalato due traguardi storici, la vittoria agli Australian Open e la prima posizione nel ranking mondiale, ma anche una serie di preoccupazioni impreviste. In origine l’infiammazione all’anca, che rimarrà sempre da monitorare e che aveva fatto temere un lungo stop. Ora ladei. Due eventi sfortunati in fila – la speranza è che non siano collegati – in due momenti cruciali della stagione.