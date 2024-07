Meteo | Temporali Pomeridiani in Attesa Ma In Arrivo Maggiore Stabilità e Caldo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma - L'Italia continuerà a essere influenzata da correnti nord-occidentali che favoriranno lo sviluppo dilocalizzati, principalmente nelle ore centrali e serali della giornata. Fenomeni temporaleschi potrebbero interessare anche ore meno prevedibili, come dimostrato dall'episodio di ieri sera che ha colpito il Molise e la Puglia settentrionale. Oggi, il pomeriggio sarà caratterizzato dasu Alpi, Prealpi e Appennino, con possibilità di fenomeni isolati anche nelle aree di pianura. Da giovedì, l'influenza dell'anticiclone afro-mediterraneo inizierà ad estendersi al Mediterraneo centrale. Questo porterà a una graduale riduzione dell'inpomeridiana e a un predominio del sole. Le temperature, dopo un lieve calo previsto per giovedì, torneranno a salire in vista di una nuova e più intensa ondata di