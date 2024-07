Manomettono le slot per vincere Scattano le manette per due ladri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Fingevano di giocare allemachine ma in realtà le stavano manomettendo per rubare. Modalità strane, anomale, difformi da un comportamento comune, che hanno sollevato i sospetti del gestore e di alcune persone che erano presenti nel locale e che hanno avvertito le forze dell’ordine. L’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Cento ha impedito ai due malviventi, che già avevano alcuni euro i tasca, di farsi beffa dell’ignaro esercente. E’ successo in un bar di Borgo a Vigarano Mainarda intorno alle 10.30 di lunedì mattina. I due erano entrati come tutti i clienti e si erano avviati verso lemachine del bar fingendo di giocare come qualsiasi avventore. Ma qualcosa ha creato forti sospetti. L’atteggiamento dei due uomini ha sollevato dubbi e sospetti insieme ai rumori intercalati dal silenzio che si percepiva provenire da quell’angolo del bar.