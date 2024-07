L’OraSì ingaggia la guardia Flavio Gay E Faenza conferma Sebastian Vico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un volto nuovo e unascontata. Continua il mercato di OraSì e Blacks, con i ravennati che hanno annunciatoGay e i faentini che hanno rinnovato il contratto a. Gay,tiratrice classe 1998, ritorna in Romagna dove aveva giocato proprio nei Raggisolaris ed è chiamato portare punti algiocando da playmaker, visto che latitolare sarà l’ucraino Tyrtysnyk, con radiomercato che parla di un accordo già trovato con i giallorossi. "La chiamata da parte di Ravenna è arrivata di colpo e non me l’aspettavo – afferma Gay, che nell’ultima stagione a Cassino ha chiuso in doppia cifra di media - sono stato sorpreso ma anche molto contento, perché è una società seria con una storia importante alla quale voglio portare il mio contributo. Dopo aver parlato con l’allenatore non ho esitato un secondo.