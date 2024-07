Le attività artistiche favoriscono il benessere e aiutano a prevenire il declino cognitivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dedicare il tempo libero all’arte è un modo per incidere positivamente sulla propria salute fisica e mentale. Lo ha dimostrato uno studio condotto dall’Ufficio Regionale per l’Europa dell’OMS nel 2019, partendo dalla domanda: “Quali sono le prove del contributo dell'arte nel migliorare la salute e il?”. I risultati hanno stabilito che le arti, oltre a favorire una maggiore coesione sociale, hanno un impatto molto significativo suldi ognuno di noi, perché il coinvolgimento artistico viene associato al controllo dello stress biologico, quindi alla diminuzione degli stati d’ansia e di depressione. Questi risultati mostrano l’importanza di dedicare il tempo libero alle. Ovviamente va considerato il contesto italiano: siamo il paese con l’età media più alta d’Europa, dove la percentuale di over 65 è passata dal 21.2% del 2013, al 24% del 2023.