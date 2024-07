L’atto d’amore più grande Crollo a Scampia così Roberto e Margherita hanno salvato i figli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nuovi dettagli emergono nel caso deldel ballatoio avvenuto lunedì 22 luglio alla Vela Celeste di. Il bilancio della tragedia è di due morti e 13 feriti, tra cui due bimbe gravissime, ricoverate in rianimazione per delle gravissime ferite riportate nelsubito lo schiacciamento del cranio). Ottocento sono gli evacuati. Le vittime sonoAbbruzzo, 29 anni, e sua ziaDella Ragione, che di anni ne aveva 35. L’indagine ipotizza i reati di disastro,, omicidio colposo plurimo, lesioni colpose. Ora si sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, anche le procedure amministrative dei lavori che si stavano effettuando alla Vela Celeste, l’unica che doveva rimanere in piedi. Ilè stato innescato dal cedimento di una passerella che collega il corridoio esterno a un’abitazione.