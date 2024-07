La Roma chiude il terzo acquisto del mercato estivo | chi è il nuovo giocatore di De Rossi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Samuel Dahl è undella. In attesa delle visite mediche e della successiva firma sul contratto, il club giallorosso ha sistemato gli ultimi piccoli dettagli di un accordo già trovato - e anticipato da Il Tempo - nella giornata di lunedì, dopo che nel weekend da Trigoria avevano preannunciato al Djurgården una nuova offerta per il classe 2003. Per avere il terzino sinistro, che andrà a fare la riserva di Angeliño e occuperà la casella lasciata vuota dall'addio di Leonardo Spinazzola (lanon gli ha offerto alcun rinnovo per ringiovanire la rosa), i Friedkin sborseranno 4,5 milioni di euro, a cui aggiungere bonus per 1,5 milioni totali e un 10% della futura rivendita che resta al club svedese: si tratta del trasferimento di un difensore più caro della storia dell'Allsvenskan.