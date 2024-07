La lezione norvegese per migliorare il disumano sistema penitenziario italiano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Era già passata la mezzanotte che separava l’undici e il dodici luglio, quando la rivolta nel carcere di Trieste si era placata. Dopo il caos, le coperte incendiate dai detenuti e il gas lacrimogeno adoperato dalla polizia, rimaneva un quarantottenne a terra nella propria cella. Overdose di metadone. La storia ricorda i numerosi episodi di rivolta nelle carceri a ridosso dell’emergenza Covid, con tredici vittime e settantadue casi di evasione. Non è una storia recente, la questione della sostenibilità delle carceri italiane è una delle questioni più vecchie nel dibattito politico e non è necessario andare fino al “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria. Ancora il 24 Maggio 1901, in un commento su La Stampa adiacente alla notizia del suicidio (oggi considerato presunto) del regicida Gaetano Bresci, comparivano queste righe.