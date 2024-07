iPhone SE 4 | la nuova perla di Apple

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’SE 4 è l’ultimo modello della linea SE di, una serie di smartphone che offre le prestazioni e le funzionalità avanzate dei modelli di punta a un prezzo più accessibile. Questo nuovo modello rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai suoi predecessori, con miglioramenti in termini di design, hardware e software. Il design dell’SE 4 si ispira ai modelli più recenti di, con un display OLED da 6,1 pollici, bordi più sottili e il ritorno del tasto Home con Touch ID. Questo design moderno non solo migliora l’estetica del dispositivo, ma anche l’esperienza d’uso, rendendo il telefono più comodo da tenere in mano e da utilizzare. Foto X @Clubic, prestazioni e hardware L’SE 4 è equipaggiato con il chip A16 Bionic, lo stesso presente nei modelli di punta di