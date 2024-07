I Fratelli Corsaro | Beppe Fiorello debutta nella serialità Mediaset

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tra i volti delle nuove serie tvc’è anche quello di. L’attore è infatti il protagonista assoluto, al fianco di Paolo Briguglia, de I. Liberamente tratta dai romanzi del giornalista palermitano Salvo Toscano e suddivisa in quattro prime serate, la serie è diretta da Francesco Micciché e debutterà su Canale 5prossima stagione televisiva. I: trama e anticipazioni Fabrizio () e Roberto (Paolo Briguglia), rispettivamente un giornalista di cronaca nera ed un avvocato, sonoe, per via dei loro lavori, si trovano spesso a lavorare allo stesso caso. Tuttavia, non potrebbero essere più diversi: Fabrizio è impulsivo e libertino, mentre Roberto ha fatto della precisione e della pacatezza le sue caratteristiche principali.