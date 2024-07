Grandinata devastante tra Vicenza e Verona parabrezza spaccati in autostrada | disagi enormi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il pomeriggio di oggi, mercoledì 24 luglio, è stato segnato da un forte maltempo tra, con temporali violenti e intense grandinate. Le condizioni atmosferiche avverse si sono particolarmente abbattute sui comuni di Montecchio e Montebello, nella provincia di, dove improvvisamente un temporale molto forte ha portato pioggia e grandine, con chicchi grandi come palline da tennis. In alcuni video che circolano sui social, si vedono chicchi di grandine così grossi da danneggiare seriamente le automobili, sfondando ie rendendo le strade impraticabili in diversi tratti. Le forti precipitazioni si sono verificate tra le 14.30 e le 15.00, causando un notevole impatto sulla viabilità e sulle proprietà.