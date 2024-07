Futsal Pro Patria piazzato il primo colpo Preso il laterale Matteo Schiavoni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) È(foto) ildella ProSan Felice per la C1. Ilclasse ’99 arriva nel club sanfeliciano, reduce dal double campionato-coppa di C2, dalla Real Casalgrandese, con cui ha disputato la B conquistando i playoff. Per Schaivoni è stato il secondo anno di B dopo quello di Bagnolo nel 2022-23 (per lui 11 reti), mentre in precedenza ha giocato col Montale e il Sassuolo sempre in C1. Intanto dopo la rinuncia del Sant’Agata, che ha chiesto di ripartire dalla C2, è stata ripescato in C1 il Ponte Rodoni e dunque la griglia della 12 squadre del massimo campionato regionale è praticamente definita: oltre a Sassuolo e Proci sono la piacentina Baraccaluga, il Due G Parma, le bolognesi Aposa, Crevalcore, Fossolo e Rossoblù Imolese, le ferraresi Ponte Rodoni e X Martiri e le romagnole Forlì e Ceisa Gatteo. Serie C2.