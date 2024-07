Etna tonnellate di cenere in strada a Catania | divieto di circolazione per le moto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’ultima eruzione dell’per fortuna non sembra più preoccupare gli esperti, ma adesso a terra restanodivulcanica. Una situazione talmente difficile da indurre il sindaco di, Enrico Trantino, a disporre per le prossime 48 ore, a partire da mercoledì 24 luglio, iltemporaneo didi mezzi a due ruote (cicli ecicli) e monopattini, e la percorrenza degli automezzi sino alla velocità massima di 30 km/ora in tutte le strade del territorio comunale.Leggi anche:in eruzione, nube vulcanica altissima dal cratere Voragine:in direzione Sud-Est L’ordinanza firmata dal sindaco diL’ordinanza firmata dal sindaco didispone inoltre che i cittadini devono depositare lavulcanica, eliminata dagli spazi privati, in contenitori di piccole dimensioni e sistemarla in prossimità delle abitazioni.