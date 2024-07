‘Deadpool & Wolverine’ Francesco Venditti voce di Ryan Reynolds | Un film orgasmico

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 24 luglio 2024) È sicuramente ilpiù atteso della stagione e tutti gli appassionati troveranno pane per i propri denti. Deadpool; Wolverine – che abbiamo visto in anteprima in occasione dell’evento di lancio milanese – è un concentrato del mondo Marvel elevato all’ennesima potenza. Nelle sale italiane da mercoledì 24 luglio (The Walt Disney Company), il nuovo titolo fa incrociare le strade di due dei personaggi più iconici targati MCU catapultandoli in spazi e tempi paralleli. Ironia e irriverenza? Ci sono. Sangue e azione? Anche. Ritmo? A iosa (chi è a digiuno del genere meglio che parta da altro, la velocità non aiuta certo a decifrare trama e personaggi). E a questo si aggiunge una folla di supereroi a sorpresa da far sobbalzare in sala gli affezionati con applausi scoscianti.as Deadpool/Wade Wilson in Marvel Studios’ DEADPOOL; WOLVERINE.