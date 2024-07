Concerti a lume di candela la grande lirica italiana a Villa Domi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 luglio 2024)attesa per il Summer Night’s Opera Dream – Puccini & Co. adi, ilevento dedicato alla musica classica e alla canzone napoletana d’autore. Prodotto dalla “Fuori Campo Eventi” di Mirka Contessa, la serata organizzata nella suggestiva cornice di, sarà un viaggio musicale adiche spazia da Puccini a Verdi da Di Capua a Mozart. La manifestazione sarà l’occasione per celebrare tutti insieme il 100° anniversario dalla morte del Maestro Giacomo Puccini e per festeggiare il riconoscimento dell’UNESCO della Pratica del Canto Lirico Italiano come Patrimonio Culturale immateriale dell’umanità. Si ritroveranno sul palco tre grandi protagonisti della musica classica, reduci da grandi successi internazionali: il soprano Martina Bortolotti von Haderburg, il Baritono Luigi Cirillo, pupillo di Pavarotti.