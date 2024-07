Bnl utile lordo secondo trimestre sale a 186 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Bnl Banca Commerciale (gruppo Bnp Paribas) ha visto nelunante imposte di 186di euro, in crescita dell'8,9%. Risultato che scende a 133considerando l'effetto del principio contabile Ifric. Lo comunica l'istituto di credito che sottolinea la "propria capacità di performance intrinseca, sostenuta in questosoprattutto dall'incremento dei volumi dei depositi e dal contestuale e continuo miglioramento dei margini in tutti i segmenti". I depositi sono in aumento del 5,9%, con un incremento nei segmenti della clientela Corporate e Private Banking. Gli impieghi sono in calo, nel complesso del 7,1% e del 6,0% sul perimetro al netto dei crediti deteriorati. "Tale flessione è legata in particolare alla gestione dei margini sulla produzione, che resta rigorosa in un contesto competitivo". Il margine di intermediazione si attesta a 722