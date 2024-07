A San Tommaso fede cultura e eventi per la festa in onore di Sant’Alfonso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ conto alla rovescia per ladiMaria de Liguori a Rione San. Tre giorni trae divertimento per il popoloso quartiere di Avellino. Spazio per i più piccoli il 31 luglio con i gonfiabili. E non solo. Dalle 21:30 spazio alla musica di Mery Corrado e poi con l’Accademia di Deny Mascolo. Tutti in pista il 1 agosto con Attilio Renna a partire dalle 21:30 e poi Dj Set con Pierpaolo Siano, direttamente da Uomini&Donne. Serata conclusiva, il 2 agosto con l’esibizione dell’Esibizione ASD Fenice poi dalle 22 di scena il gruppo “I Malamente“. Non solo musica ma appunto anchecon l’esibizioni fisse di Gina Alleva e Milamì. Doppio appuntato per il 31 luglio con la presentazione del libro “I Cacciatori” di Lia Esposito e la mostra grafica di Leonardo Robustelli.