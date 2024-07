A ’Cristo Re’vincono Elia Sgarzini Enrico Nicolini Tommaso Druda Gabriele Sabbioni e Pietro Sablich Cinque ragazzi dentro il canestro | Ci manca un lungo va ai Nazionali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) È un’estate di pallapesarese comandata dai giovani quella del 2024. Dopo il Torneo del Porto "Amici di Stefy" piena dinati nel 2005 e i più anziani nel 2003, la stessa sorte tocca al Memorial Bacchini. Giunto alla XXII edizione, i quattro giorni di basket più famosi di Pesaro hanno visto 40 squadre darsi battaglia tutti i pomeriggi fino alle 20.30 nei campi del Cristo Re, concludendo con la finale domenica tra i "Best Brau Team", detentori del titolo, e i "Ciun". Partita sempre combattuta e in equilibrio, si respira aria di back-to-back quando sul 26-20 (vince chi supera i 26 punti) i Best Brau Team hanno il match point; per un paio di volte la palla viene sputata dal ferro e 8 punti dicon due triple ribaltano la sfida, regalando la vittoria ai "Ciun" (foto).