Testimoni | crollo a Scampia durante lite

(Di martedì 23 luglio 2024) 16.00 Alcuniriferiscono che ildel ballatoio asarebbe avvenuto mentre era in corso un litigio tra due gruppi familiari,per futili motivi. Per ora è solo un'ipotesi, ma non si esclude che il peso possa aver contribuito al cedimento. Decine di persone che erano state sistemate nelle tende vicino alla Vela Celeste hanno occupato per protesta alcuni locali dell'Università Federico II "Non possiamo stare per strada. Tra noi ci sono donne,bambini,invalidi". Monta la rabbia. Chiedono soluzioni veloci.