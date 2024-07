Tentato assassinio di Trump la direttrice del Secret Service Kimberly Cheatle si dimette

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 23 luglio 2024)del, si è dimessa. A riportarlo è Abc citando alcune fonti.è stata lunedì messa sotto torchio nel corso di un’audizione in Congresso suldi Donald. Durante l’udienza di quasi cinque ore di fronte al Comitato di vigilanza, i membri si sono uniti nel mettere in discussione l’incarico die l’hanno attaccata per aver eluso le indagini, su tutto, dai fallimenti che hanno preceduto la sparatoria al raduno dialle domande generali sull’impatto della violenza armata. L’audizione al Congresso che ha fatto a pezzi«Questo comitato non è noto per il suo modello di bipartitismo, ma penso che oggi siamo uniti all’unanimità nella nostra delusione per la vostra mancanza di risposte», ha detto ail presidente della supervisione James Comer (R-Ky.).