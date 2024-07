Tecnologie del futuro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 23 luglio 2024) Trasformare l’energia da fusione in corrente elettrica è una delle grandi sfide del. Praticamente una svolta nel percorso di decarbonizzazione perché, come spiega l’Agenzia internazionale per l’Energia atomica, la fusione potrebbe generare circa quattro milioni di volte più energia per chilogrammo di combustibile rispetto alla combustione del carbone. In questa sfida si stanno impegnando gli stati, l’industria privata e i centri di ricerca anche attraverso progetti di collaborazione internazionale. E l’italiana Eni è stata la prima compagnia energetica a sostenere lo sviluppo di questa tecnologia ed oggi collabora con i più grandi centri di ricerca del mondo.