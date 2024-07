Startup your ideas – Varese

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di martedì 23 luglio 2024) “”: Confindustrialancia un premio per le miglioriinnovative della Lombardia. L’impresa vincitrice riceverà 5.000 euro per la partecipazione ad una delle missioni Open Mind Tour Un premio al merito per le migliori idee imprenditoriali maggiormente innovative e tecnologiche rivolto a tutte ledella Lombardia. Questa la nuova iniziativa lanciata da Confindustria, insieme al proprio Gruppo Giovani Imprenditori, nell’ambito del progetto “”. Obiettivo: stimolare intuizioni d’impresa e fornire agliper esperienze e occasioni di networking per concretizzare i propri progetti. Le aziende potranno candidarsi e partecipare al concorso compilando un form online entro lunedì 30 settembre 2024.