Serve un cambio di passo per la sanità in Valdichiana e non certo ‘il passo del gambero’ che per uno in avanti ne fa due indietro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Arezzo, 23 luglio 2024 – “undiper laine non‘ildelche per uno inne fa due. Sonoche la pensano come me, i vecchi e i nuovi amministratori del nostro distretto sanitario”. L’estate e il caldo torrido non fanno calare l’attenzione del sindaco Mario Agnelli sulle questioni relative al campo sanitario. A partire dalla nomina del nuovo Direttore del Distretto Socio SanitarioAretina affidato ad interim dallo scorso primo luglio al dottor Alfredo Notargiacomo direttore della Zona Distretto Aretina.