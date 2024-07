Sedicenne ferito con un colpo di pistola nella notte a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn ragazzo di 16 anni,da und’arma da fuoco, è stato accompagnato dal 118 nell’ospedale del Mare dila scorsa. Il giovane, che non è in pericolo di vita, ha ridi essere stato avvicinato da ignori in sella a uno scooter, mentre si trovava in sella al suo motociclo in piazza Sant’Anna a Capuana, che gli hanno esploso undicontro. Nell’ospedale sono intervenuti gli agenti del commissariato Poggioreale. Sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato per fare luce sull’accaduto. L'articolocon undiproviene da Anteprima24.it.