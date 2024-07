Rischiano la vita per salvare un disabile caduto in un canale | premiato il coraggio di due poliziotti pontini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 luglio 2024) Questa mattina, il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti e il Presidente del Consiglio Comunale Luca Caringi hanno accolto al Palazzo Comunale gli Assistenti Capo Coordinatori della Polizia di Stato Francesco Baccari e Andrea Stella. L’incontro è stato organizzato per ringraziarli a nome della città e conferire loro un attestato di encomio per il loro eroismo. Un salvataggio tempestivo eso Durante l’incontro, i due Assistenti Capo Coordinatori, accompagnati dall’Ispettore Francesco Dei Giudici dell’Ufficio Controllo Territorio del Commissariato di Terracina, diretto da Marco De Bartolis, hanno ricostruito gli eventi del 24 giugno. In servizio di controllo del territorio, hanno ricevuto una chiamata di emergenza: un uomo parzialmente paralizzato si era ribaltato con la sua carrozzina elettrica sulla sponda di una Borgo Hermada, rischiando di annegare.