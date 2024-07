Patente a crediti obbligatoria la sospensione in caso di infortunio mortale per colpa grave dell’impresa Cgil e Uil restano critiche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Arriva l’obbligatorietà, e non la sola possibilità, della(fino a 12 mesi) dellaindiper “. E’ una delle novità contenuta nel decreto attuativo dellaillustrato al tavolo al ministero del Lavoro con le parti sociali. Laentrerà in vigore il primo ottobre nell’edilizia per i cantieri temporanei o mobili. Sarà una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Inail a valutare il recupero deitenendo conto sia dell’adempimento dell’obbligo formativo relativo ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di violazioni e dei lavoratori occupati presso i cantieri dove quest’ultima si è verificata, sia di eventuali investimenti.