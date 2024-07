Omicidio di Stefania Rota il cugino Mattia | Deluso dalla sentenza e dalla ricostruzione dei fatti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 23 luglio 2024) Mapello. “Sono, non tanto per la condanna a 15 anni e 8 mesi a Ivano Perico, ma per lafatta durante il dibattimento. Alla fine siamo di fronte ad un uomo che ha ucciso una donna all’interno di casa sua, usando un batticarne con il quale l’ha colpita più e più volte in testa, che per tre mesi non ha confessato e che ha anche sviato le indagini”. Non nasconde la sua amarezzaCarabina,dida parte di madre, dopo la lettura delladi condanna pronunciataCorte d’Assise del tribunale di Bergamo a carico dell’autore dell’della donna, reo confesso.