Olimpiadi Parigi 2024 volley maschile | le favorite e le possibili sorprese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Il torneo didelledipromette spettacolo, ma quali sono lee le? L’Italia di Fefé De Giorgi, vicecampione d’Europa e campione del Mondo in carica, non si nasconde e punta al podio, ma le insidie sono molteplici fin dai gironi. Il sorteggio, infatti, non è stato benevolo per Giannelli e compagni, che dovranno trovare subito un gran ritmo per non lasciare punti che potrebbero rivelarsi decisivi in ottica fase ad eliminazione diretta. Il Ct De Giorgi ha dovuto fare a meno di un giocatore di primissimo livello ed esperienza come Simone Anzani, fermato nuovamente da problemi cardiaci, ma le opzioni in casa Italia non mancano e proprio il gruppo ed i tanti cambi validi a disposizione costituiscono l’arma in più.