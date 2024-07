Muore nel tragico schianto in scooter contro l’auto

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 23 luglio 2024) CAPALBIO – Dramma nella serata di ieri, 22 luglio, a Capalbio. Nello sin sella a unouna Fiat Panda, a Borgo Carige nella strada Pedemontana ha perso la vita un 63enne. Sul posto, dopo lo s, inviati dalla centrale unica del 118 dell’Asl Toscana Sud Est, l’ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Capalbio,medica di Orbetello e l’elisoccorso Pegaso 2, allertato per eventuali necessità, oltre alle forze dell’ordine, per i rilievi dell’incidente. I medici hanno tentato nei confronti dell’uomo le manovre di rianimazione ma non c’è stato niente da fare se non il trasporto in obitorio., dopo lo s, è finita nel fosso a bordo della carreggiata ma per il conducente, oltre allo choc, solo ferite lievi. Tutta da chiarire la dinamica del sinistro, demandata ai rilievi delle forze dell’ordine.