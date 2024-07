Morta di fronte all’amico Clarissa l’incidente in motorino sulla strada di casa | aveva solo 15 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Una comunità intera è stata sconvolta dalla tragica scomparsa diBurzi, una studentessa di soli 15, vittima di un drammatico incidentele mentre tornava ain. La ragazza, residente a Pieve Santo Stefano, stava percorrendo la provinciale quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del suo scooter finendo fuorie schiantandosi violentemente contro un cartellole. L'impatto è stato fatale per, che è deceduta sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, intervenuto sul luogo delinsieme ai carabinieri. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dell'amico che viaggiava con lei, sconvolto e sotto shock per l'accaduto.