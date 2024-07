Lotto da record | oltre un milione di euro con questi numeri

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 23 luglio 2024), la vincita è clamorosa, daassoluto. Distrutta la somma precedente.undicon 4centrati Clamorosa. Una vincita clamorosa. Sì, perché è quella più alta del 2024, ed è quella che fa sognare davvero tutti. Fino al momento, almeno quest’anno, non ci eravamo mai spinti fino a queste somme. Ma la Dea Bendata ha deciso evidentemente di rompere gli indugi, dimostrando che quando vuole baciare qualcuno lo fa nonostante si parli di una cifra superiore aldi, vincita(AnsaFoto) – Ilveggente.itSì, avete letto bene.undisono stati portati a casa grazie al gioco del. Così ci riporta Agimeg.it. E il fatto è successo in Toscana, in una delle ultime estrazioni del gioco del