Libero Mail in down | un altro problema per gli utenti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 23 luglio 2024), uno dei servizi di posta elettronica più utilizzati in Italia, ha affrontato unblackout, impedendo aglidi accedere alle loro e. Ilè iniziato la mattina del 22 luglio, causando notevoli disagi sia per uso personale che professionale. Secondo le ultime segnalazioni, glinon sono riusciti per parecchio tempo a effettuare il login nelle proprie caselle di posta di. Ilsi è diffuso su tutto il territorio nazionale e ha riguardato anche Virgilio, unservizio di posta elettronica gestito dalla stessa azienda, Italiaonline. L‘accesso alla posta è stato impossibile, senza comunicare tempi certi per la risoluzione del, foto Ansa – VelvetMagNon è la prima volta cheaffronta un disservizio di questo tipo.