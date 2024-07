L’hit estiva di Azzi scala le classifiche nelle piattaforme digitali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Simone(nella foto), ventinove anni, torna a proporre, dopo la sua prima proposta di otto anni fa, una hit per l’estate che sta piacendo moltissimo dal titolo "Porcellana". Una canzone tipicamenteche racconta la storia di un uomo che rompe coi soliti schemi per vivere una vita in totale libertà. "La mia prima hit di 8 anni fa vinse il Social Music Award e così grazie alle mani di Riccardo Sapori che ha scritto i testi – spiega il codigorese– è venuta fuori una hit cucitami addosso a pennello. E’ uscita venerdì scorso su tutte leed in solo un giorno ha prodotto quasi 26 ore totali di ascolto entrando nella top 36 delle nuove proposte con un discreto successo". Simone è anche un ballerino e prossimamente a Copparo con l’amica Giulia Zanellati, registrerà il video che sarà abbinato alla canzone.