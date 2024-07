La disgustosa frase di Donald Trump su Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 23 luglio 2024)ha parlato il 20 luglio a Gran Rapids, in Michigan, in quello che è stato il suo primo comizio dopo il fallito attentato alla sua vita del 13 luglio, in cui un ragazzo di nome Thomas Crooks ha sparato all’ex presidente, prima di essere ucciso a colpi di arma da fuoco da un cecchino dei servizi segreti. Durante il comizio a Gran Rapids, candidato repubblicano alla presidenza, che ha abituato i suoi elettori a toni aggressivi e parole violente contro i suoi avversari (ha parlato di Joe Biden come di un “truffatore”, il “peggior presidente di sempre” e un “fallito”), ha insultato la vicepresidente, e da tutti considerata la successora dell’uscente presidente Joe Biden.