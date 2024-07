I calciatori di Serie A alle Olimpiadi di Parigi 2024 | Bologna e Venezia le più rappresentate

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) C’è un po’ didi. Mercoledì 24 luglio, a due giorni dalla cerimonia d’apertura dei Giochi, il torneo di calcio maschile inizierà con il suo carico di emozioni e imprevedibilità. Le favorite sono Francia e Argentina con l’Albiceleste che può permettersi il lusso di schierare una star come Julian Alvarez. Ma non sono pochi idel nostro campionato a partecipare al torneo olimpico. Proprio con l’Argentina c’è Lucas Beltran, jolly d’attacco della Fiorentina, mentre nel Marocco – prima avversaria degli uomini di Mascherano – c’è El Azzouzi, protagonista del finale di stagione del. La squadra rossoblù è la più rappresentata visto che in gara c’è anche Juan Miranda, nuovo acquisto spagnolo. E con lei anche ilche ha due statunitensi convocati: Busio e Tessmann, anche se quest’ultimo sembra essere in uscita.