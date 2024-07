GTWC Europe Aston e Ferrari all’attacco al Nürburgring dopo la 24h Spa Torna Valentino Rossi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Appuntamento questo fine settimana dalcon il terzo atto del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup.Martin eripartonola prestazione della 24h di Spa, round commentato un mese scorso che ha premiato per la prima volta la nuova Vantage AMR EVO GT3 con Comtoyou Racing ed il tridente composto da Nicki Thiim/Marco Sorensen/Nicki Thiim n. 7. Il brand britannico, al comando del campionatol’affermazione nelle Ardenne, ha fatto la differenza approfittando di un problema nel finale da parte dellan. 51 di Davide Rigon/Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi (AF Corse – Francorchamps Motors), equipaggio rallentato clamorosamente durante l’ultimo pit stop dalla presenza in pit lane della Lamborghini n. 19 GRT presente in Silver Cup.