Fino Mornasco blitz nei boschi | smantellato bivacco e arrestati due spacciatori

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – Uncon duemarocchini e diversi tipi di stupefacente è stato scoperto dai carabinieri diin un’areava nella zona di via Campagnola, a. I militari hanno arrestato i due pusher di 28 e 22 anni, entrambi marocchini senza fissa dimora in Italia. Con loro avevano 22 grammi di hascisc, 40 grammi di eroina, e quasi un etto di cocaina, oltre a un bilancino di precisione, 1700 euro in contanti e 100 franchi svizzeri. Il valore stimato della droga sequestrata, calcolando i prezzi al dettaglio, si aggira attorno ai 10mila euro.