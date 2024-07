Fedez ci riprova con Chiara Ferragni ecco cosa ha fatto per riconquistarla? | la reazione di lei delude

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 23 luglio 2024)succede adesso fra? Nelle ultime ore il rapper è stato avvistato in discoteca, in Sardegna, con una ragazza sconosciuta, ma sembra tramare altro Mentre si parla delle peripezie sentimentali die dei suoi acquisti scellerati, nella notte fra il 22 e il 23 luglio, il rapper ha ricominciato a seguire l’ex mogliesu Instagram. I due avevano scelto di togliersi reciprocamente il follow dopo l’emergere di pettegolezzi sul loro conto nei mesi scorsi. Nonostante tutto, però,non ha ricambiato il favore. Almeno per il momento.succede fra loro? Di recente si è parlato di una lite furiosa al telefono, mentre il cantante era ricoverato in ospedale per via delle sue emorragie interne, per fortuna questa volta prese prima che potessero peggiorare.