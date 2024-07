Due grandi ex Inter puniscono il Lugano di Zanotti | ora il ritorno!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024) In Champions League, preliminare per ildi Mattia, che si è trasferito da poche settimane dall’in Svizzera. Contro il Fenerbahce finisce 3-4 all’andata. UN EXSHOW – Alla Stockhorn Arena di Thun va in scena l’andata dei preliminari di Champions League tra ildell’exMattiae il Fenerbahce di due super ex nerazzurri, come José Mourinho ed Edin Dzeko. Per la prima volta, il terzino destro dell’Under 21 gioca da titolare con la maglia dei ticinesi, dopo aver fatto panchina alla prima uscita in campionato contro il Grasshoppers, gara vinta 2-1 dalla squadra di Mattia Croci-Torti. L’inizio delè promettente, tanto da passare in vantaggio dopo 4? con El Wafi. Ma in Svizzera è la serata di Edin Dzeko. L’exsuper protagonista e trascinatore del Fenerbahce.