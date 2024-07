Dl liste d’attesa verso l’approvazione opposizioni | È marketing favorisce i privati E gli infermieri minacciano lo sciopero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Il decreto legge sulleè pronto per essere approvato, tra la rabbia e lo sconforto delle associazioni di categoria e delle. Dopoin Senato della scorsa settimana, domani 24 luglio, il testo è atteso per il sì finale alla Camera. Nato (e annunciato) all’alba delle elezioni europee come una mini riforma del Sistema sanitario nazionale, strada facendo il provvedimento ha subito un drastico ridimensionamento, soprattutto nei finanziamenti messi a disposizione dal governo per abbattere le lunghe. Ora, denunciano i sindacati dei sanitari, sarà una norma senza alcun impatto sui problemi dei cittadini e con pochi risvolti per i lavoratori del settore. Molte dure anche le proteste delle, esposte ancora una volta nel corso della discussione generale di oggi, in aula alla Camera.