Chi è Kamala Harris? Dal marito ai figli fino alla sua straordinaria carriera | ecco cosa c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 23 luglio 2024)Deviè la quarantanovesima Vicepresidente degli Stati Uniti d’America. Scopriamo di seguito tutto ciò che la riguarda: dvita privata! Leggi anche: Erica Marsh non esiste, l’attivista che ha ingannato gli Stati Uniti è frutto di un AI: chi l’ha creata e perché Prima vicepresidente donnaDeviè la prima vicepresidente asio-americana della storia degli Stati Uniti d’America. Non solo. Dopo l’annuncio che il Presidente Biden non si candideràcarica più alta USA, a lei è in mano il destino degli americani.