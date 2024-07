Canottaggio gli italiani in gara giorno per giorno alle Olimpiadi 2024 | calendario orari esatti dove vederli in tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Da sabato 27 luglio a sabato 3 agosto saranno 8 gli equipaggi dell’Italia delindi Parigi, per un totale di 37 atleti, dei quali 34 titolari e 3 riserve: rispetto a Tokyo 2020, nonostante un equipaggio in meno, ci saranno ben 11 azzurri in più (8 barche contro 9, ma 34 titolari contro 23). Le tre riserve sono state ottenute con le qualificazioni di quattro senza senior maschile ed otto senior maschile, del quattro di coppia senior maschile e dell’otto senior femminile, ma potranno essere utilizzate su tutte le imbarcazioni. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.