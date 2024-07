Campionessa di equitazione si ritira clamorosamente dalle Olimpiadi | è spuntato un video di 4 anni fa

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 23 luglio 2024) L'Inghilterra è sotto shock per il clamoroso ritiro delladiCharlotte Dujardindi Parigi, a pochi giorni dal loro inizio. La leggenda del dressage, vincitrice di tre ori olimpici, ha pubblicato un comunicato sul proprio profilo Instagram in cui parla di "un errore di giudizio", mostrato da "undi quattrofa". Una vicenda tinta di giallo: la denuncia è stata fatta da un avvocato olandese "per conto di un cliente che desidera rimanere anonimo".