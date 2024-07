Bambini Saharawi Controlli ai denti con i medici della Asl

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) L’accoglienza sul territorioAsl Toscana centro deidei campi profughi delha fatto tappa nei giorni scorsi a Prato per alcunisanitari, come da protocollo d’accoglienzaRegione. Nello specifico in città i piccoli sono stati visitati all’internostruttura di odontoiatria in via Ferrucci (le visite hanno riguardato una decina di). Il medico Antonio Pelagalli, direttore di odontoiatria, insieme alle odontoiatrie di Empoli e Pistoia, ha accolto ie da subito ha cercato di instaurare con loro un clima di fiducia. Secondo quanto prevede l’accoglienza deiin Toscana, i piccoli vengono sottoposti ad accertamenti diagnostici o a visita pediatrica e se necessario a dosi di richiamo per alcune vaccinazioni.