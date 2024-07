Artico Usa | preoccupati dall’asse Russia-Cina Le mani di Mosca e Pechino su risorse e rotte commerciali Nuove manovre militari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Washington, 23 luglio 2024 – Solo pochi giorni faha fatto sapere di aver inviato degli aerei per respingere due bombardieri statunitensi vicino al confine. "Quando gli aerei da guerra russi si sono avviti i bombardieri Usa hanno corretto la loro rotta, allontanandosi dal confine russo", aveva spiegato il ministero della Difesa russo. Oggiscintille tra Stati Uniti e(affiancata dalla) in merito all’area strategica, attraverso dichiarazioni e avvertimenti. La regione è tornata un punto di attrito tra le due potenze, ma lo scenario è in netto peggioramento. Clima, commercio enaturali Nelle ultime ore il Pentagono ha messo in guardia da una maggiore cooperazione tranell', dato che il cambiamento climatico apre la regione a una maggiore concorrenza per ledi navigazione e le